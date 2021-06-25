Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Ак Барса» прокомментировал переподписание контрактов с Воронковым и Галимовым

Генменеджер «Ак Барса» прокомментировал переподписание контрактов с Воронковым и Галимовым
Комментарии

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал подписание новых контрактов с нападающими Дмитрием Воронковым и Артёмом Галимовым.

«Ак Барсу» необходимо сохранять в составе своих молодых игроков. И для руководства, и для болельщиков было важно защитить свои активы в условиях открытого рынка.

Мы рады, что хоккеисты разделяют наши подходы к работе и готовы продолжать выступления за «Ак Барс». Воронков и Галимов хорошо провели прошлый сезон, показали свои наилучшие качества. Эти игроки ещё не вышли на свой пик, они будут прогрессировать и помогать команде в дальнейшем», — приводит слова Валиуллина официальный сайт казанского клуба.

Ранее «Ак Барс» объявил о переподписании действующих контрактов с Дмитрием Воронковым и Артёмом Галимовым.

Новость по теме
«Ак Барс» переподписал контракты с Воронковым и Галимовым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021