Генменеджер «Ак Барса» прокомментировал переподписание контрактов с Воронковым и Галимовым

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал подписание новых контрактов с нападающими Дмитрием Воронковым и Артёмом Галимовым.
«Ак Барсу» необходимо сохранять в составе своих молодых игроков. И для руководства, и для болельщиков было важно защитить свои активы в условиях открытого рынка.
Мы рады, что хоккеисты разделяют наши подходы к работе и готовы продолжать выступления за «Ак Барс». Воронков и Галимов хорошо провели прошлый сезон, показали свои наилучшие качества. Эти игроки ещё не вышли на свой пик, они будут прогрессировать и помогать команде в дальнейшем», — приводит слова Валиуллина официальный сайт казанского клуба.
Ранее «Ак Барс» объявил о переподписании действующих контрактов с Дмитрием Воронковым и Артёмом Галимовым.
- 25 июня 2021
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