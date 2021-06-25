Источник: «Ак Барс» хочет заключить новый контракт с защитником Юдиным

В ближайшее время «Ак Барс» собирается заключить новый двухлетний контракт с защитником Дмитрием Юдиным, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
Ранее «Ак Барс» объявил о переподписании действующих контрактов с Дмитрием Воронковым и Артёмом Галимовым.
Форвард Дмитрий Воронков переподписал контракт на новых условиях, соглашение имеет прежний срок действия — до 30 апреля 2023 года. Нападающий Артём Галимов проведёт в Казани ещё три года и будет выступать за «Ак Барс» до завершения сезона-2023/2024.
Воронков провёл за «Ак Барс» 110 матчей, в которых набрал 43 (19+24) очка. В плей-офф-2021 форвард стал лучшим бомбардиром команды, набрав 10 (6+4) очков. После этого Воронков получил вызов в национальную сборную России для участия в чемпионате мира.
Галимов сыграл 116 матчей в составе казанцев и набрал 49 (21+28) очков. Форвард стал лучшим новичком лиги по итогам сезона-2019/2020.
- 25 июня 2021
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