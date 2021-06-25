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«Трактор» обменял двоих игроков в «Спартак»

«Трактор» обменял двоих игроков в «Спартак»
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Форварды системы «Трактора» Владимир Бобылёв и Никита Язьков переходят в московский «Спартак» в обмен на денежную компенсацию, сообщается на официальном сайте челябинцев.

Владимир Бобылёв перешёл в систему челябинского клуба в декабре 2019 года. За полтора сезона нападающий отыграл за «Трактор» 15 матчей в КХЛ. В ВХЛ форвард провёл 43 встречи в составе «Челмета» и набрал 22 (11+11) очка при показателе полезности «+13».

Никита Язьков переехал в Челябинск в ходе прошедшего сезона. Из-за травмы нападающий сыграл только пять матчей за «Челмет» и отметился одной заброшенной шайбой.

«Хоккейный клуб «Трактор» благодарит Владимира Бобылёва и Никиту Язькова за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

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