Герин — о Капризове в ЦСКА: он ничего не говорил о КХЛ, так что мне не о чем беспокоиться

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин прокомментировал слухи о том, что форвард команды Кирилл Капризов может вернуться в ЦСКА, чтобы сыграть на Олимпиаде-2022.

«Это было новостью для меня. Я не особо беспокоюсь об этом. У нас ещё много времени, пока мы снова не встретимся, так что спешки нет. Я вам так скажу: наши планы не изменились.



Мы любим Кирилла, хотим, чтобы он подписал контракт. Мы знаем, что иногда такие вещи требуют времени, но ты должен быть терпеливым, должен быть открытым и просто продолжать двигаться вперёд. Эти вещи не делаются в одночасье. Я чувствовал это и как менеджер, и как игрок. Для меня ничего не изменилось. Моя дверь всегда открыта, мой телефон всегда включён. Так что… мы просто должны продолжать работать над этим. Я знаю, что агент Кирилла думает так же. Я действительно не хочу, чтобы люди слишком волновались по этому поводу. Тот твит просто был неожиданным. Я не могу беспокоиться об этом.

Считаю ли я возвращение Капризова в Россию пустой угрозой? Я не знаю, как это воспринять. То есть угрозы не было. С Кириллом и его агентом было здорово иметь дело. Нет ничего подобного: «Сделай это, или он вернётся в Россию». Они так не поступают. Поэтому, думаю, это больше идёт от СМИ, это больше построено на самой идее, возможности. У нас очень хорошие отношения. И я не чувствую с их стороны чего-то плохого. Думаю, это сложнее, когда ты читаешь отчёт и на самом деле не знаешь, что происходит внутри.



Но нет, у меня хорошие отношения с агентом Кирилла и самим Кириллом. Мы поговорим об этом, но они ничего не сказали о КХЛ, так что мне особо не о чем беспокоиться", — приводит слова Герина The Athletic.