«Тампа» минимально обыграла «Айлендерс» в 7-м матче и вышла в финал Кубка Стэнли

В седьмом матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 1:0, выиграла в серии – 4-3 и вышла в финал заокеанского турнира.
Единственную шайбу в матче забросил Янни Гурд. Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров за 16.03 на площадке два раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Голкипер Андрей Василевский совершил 18 сейвов из 18 бросков. Защитник Михаил Сергачёв за 23.27 на льду сделал три броска по воротам и заработал показатель полезности «+1».
Вратарь «Айлендерс» Семён Варламов сделал 30 сейвов из 31 броска, другой голкипер Илья Сорокин участия в матче не принимал.
В финале Кубка Стэнли «Тампа» сыграет с «Монреаль Канадиенс», который в полуфинале прошёл «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-2. Первый матч финальной серии пройдёт 29 июня.
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