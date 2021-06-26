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«Тампа» минимально обыграла «Айлендерс» в 7-м матче и вышла в финал Кубка Стэнли

«Тампа» минимально обыграла «Айлендерс» в 7-м матче и вышла в финал Кубка Стэнли
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В седьмом матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 1:0, выиграла в серии – 4-3 и вышла в финал заокеанского турнира.

Единственную шайбу в матче забросил Янни Гурд. Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров за 16.03 на площадке два раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Голкипер Андрей Василевский совершил 18 сейвов из 18 бросков. Защитник Михаил Сергачёв за 23.27 на льду сделал три броска по воротам и заработал показатель полезности «+1».

Вратарь «Айлендерс» Семён Варламов сделал 30 сейвов из 31 броска, другой голкипер Илья Сорокин участия в матче не принимал.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 7-й матч
26 июня 2021, суббота. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Гурд (Чирелли, Киллорн) – 21:49' (4x5)

В финале Кубка Стэнли «Тампа» сыграет с «Монреаль Канадиенс», который в полуфинале прошёл «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-2. Первый матч финальной серии пройдёт 29 июня.

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