«Тампа» стала четвёртым клубом, вышедшим в финал плей-офф минимум четыре раза с 1993 года

В седьмом матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 1:0, выиграла в серии – 4-3 и вышла в финал турнира.

«Лайтнинг» вышли в финал Кубка Стэнли в четвёртый раз с 1993 года (2004, 2015, 2020 и 2021). Минимум четыре раза на этом временном отрезке в финал плей-офф пробивались «Детройт Ред Уингз» (1995, 1997, 1998, 2002, 2008, 2009), «Нью-Джерси Дэвилз» (1995, 2000, 2001, 2003, 2012) и «Питтсбург Пингвинз» (2008, 2009, 2016, 2017).

Для главного тренера «молний» Джона Купера предстоящий финал Кубка Стэнли станет уже третьим в его карьере. Ранее «Тампа» под его руководством проиграла «Чикаго Блэкхоукс» в решающей серии сезона-2014/2015 и обыграла «Даллас Старз» в главной серии прошлого плей-офф.