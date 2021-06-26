Наставник «Тампы» после выхода в финал Кубка Стэнли: в этой лиге чертовски трудно победить

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после победы в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0) подвёл итоги противостояния.
«Мы прошли такой долгий путь. В этой лиге чертовски трудно победить, но в прошлом году я обнаружил, что мы можем побеждать разными способами. В конце концов, у нашей команды был просто воинственный менталитет, который преобладал сегодня. В шестой встрече было тяжёлое поражение, таких просто не перечесть. Сегодня было еще одно мастерское выступление в защите, которое помогло выиграть для нас грандиозную седьмую встречу», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.
«Тампа» обыграла «Айлендерс» со счетом 4-3 в серии и вышла в финал Кубка Стэнли, где встретится с «Монреаль Канадиенс». Первый матч финальной серии пройдёт 29 июня в Тампе и начнется в 3:00 мск.
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