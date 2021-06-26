Предпоследняя команда сезона ВХЛ станет фармом «Локомотива»

«Молот-Прикамье» и «Локомотив» договорились о сотрудничестве, сообщается на официальном сайте ВХЛ.



«24 июня в Ярославле состоялась встреча генерального директора «Молота» Александра Гулявцева с президентом команды «Локомотив» Юрием Яковлевым.



По итогам встречи было подписано соглашение о спортивном сотрудничестве между клубами», — говорится в сообщении.



Ранее «Локомотив» сотрудничал с «Бураном», «Дизелем», «Рязанью» и «Ладой». В минувшем сезоне «Молот-Прикамье» занял предпоследнее, 25-е место в турнирной таблице чемпионата ВХЛ.

Напомним, в середине июня нападающий Рид Буше подписал контракт с «Локомотивом». Отмечалось, что срок соглашения рассчитан на два года. В минувшем сезоне Буше играл за «Авангард». Вместе с клубом он стал обладателем Кубка Гагарина.