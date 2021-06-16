Стал известен срок контракта Рида Буше с «Локомотивом»

Нападающий Рид Буше подписал контракт с «Локомотивом», сообщает официальный сайт ярославского клуба.
Отмечается, что срок соглашения рассчитан на два года.
В минувшем сезоне Буше играл за «Авангард». Вместе с клубом он стал обладателем Кубка Гагарина.
Напомним, 11 июня «Авангард» обменял нападающего Рида Буше в «Локомотив» на денежную компенсацию. Буше стал лучшим бомбардиром «Авангарда» в прошедшем сезоне, набрав 48 (24+24) очков в 51 матче за омский клуб в регулярном чемпионате. В плей-офф Континентальной хоккейной лиги Рид Буше сыграл в 21 встрече, набрав 17 (8+9) очков. Он стал лучшим снайпером команды в плей-офф.
Отметим, что Рид Буше стал всего лишь третьим в истории «Локомотива» легионером из США. Ранее американский хоккей в клубе представляли защитник Бретт Хауэр и голкипер Алекс Вестлунд.
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