Стал известен срок контракта Рида Буше с «Локомотивом»

Нападающий Рид Буше подписал контракт с «Локомотивом», сообщает официальный сайт ярославского клуба.



Отмечается, что срок соглашения рассчитан на два года.



В минувшем сезоне Буше играл за «Авангард». Вместе с клубом он стал обладателем Кубка Гагарина.

Напомним, 11 июня «Авангард» обменял нападающего Рида Буше в «Локомотив» на денежную компенсацию. Буше стал лучшим бомбардиром «Авангарда» в прошедшем сезоне, набрав 48 (24+24) очков в 51 матче за омский клуб в регулярном чемпионате. В плей-офф Континентальной хоккейной лиги Рид Буше сыграл в 21 встрече, набрав 17 (8+9) очков. Он стал лучшим снайпером команды в плей-офф.

Отметим, что Рид Буше стал всего лишь третьим в истории «Локомотива» легионером из США. Ранее американский хоккей в клубе представляли защитник Бретт Хауэр и голкипер Алекс Вестлунд.