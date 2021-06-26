«Тампа» — 3-я команда, 2 раза подряд вышедшая в финал Кубка Стэнли в эпоху потолка зарплат

В седьмом матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 1:0, победила в серии — 4-3 и вышла в финал заокеанского турнира.



«Лайтнинг» вышли в финал во второй раз подряд. В прошлом году они завоевали Кубок Стэнли, обыграв «Даллас Старз» (4-2).



В эпоху потолка зарплат (с сезона-2005/2006) «молнии» стали третьей командой, вышедшей в финал в двух розыгрышах подряд.



Ранее это удавалось клубам «Детройт Ред Уингз» (2008 и 2009 годы) и «Питтсбург Пингвинз» (2008 и 2009, 2016 и 2017 годы). При этом «Пингвинз» пока что являются единственной командой эпохи потолка зарплат, сумевшей защитить титул (2016 и 2017).

В финале Кубка Стэнли «Тампа» сыграет с «Монреаль Канадиенс», который в полуфинале прошёл «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-2. Первый матч финальной серии состоится 29 июня.