«Трактор» заинтересован в подписании форварда молодёжной сборной Беларуси

Белорусский нападающий Егор Бульяский попал в сферу интересов челябинского «Трактора», сообщает «Белорусский хоккей».



В минувшем регулярном чемпионате 20-летний нападающий набрал 7 (2+5) очков в 30 матчах за минскую «Юность», а в четырёх встречах плей-офф не отметился результативными действиями, но помог столичной дружине выиграть Кубок Президента.



В 28 матчах за минский «Юниор» в Высшей лиге Буяльский набрал 32 (12+20) очка.



Напомним, что Буяльский по разу защищал цвета сборной Беларуси на юниорском и молодёжном чемпионатах мира.

Ранее стало известно, что нападающие системы челябинского «Трактора» Владимир Бобылёв и Никита Язьков перешли в московский «Спартак» в обмен на денежную компенсацию.