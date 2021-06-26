«Трактор» заинтересован в подписании форварда молодёжной сборной Беларуси
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Белорусский нападающий Егор Бульяский попал в сферу интересов челябинского «Трактора», сообщает «Белорусский хоккей».
В минувшем регулярном чемпионате 20-летний нападающий набрал 7 (2+5) очков в 30 матчах за минскую «Юность», а в четырёх встречах плей-офф не отметился результативными действиями, но помог столичной дружине выиграть Кубок Президента.
В 28 матчах за минский «Юниор» в Высшей лиге Буяльский набрал 32 (12+20) очка.
Напомним, что Буяльский по разу защищал цвета сборной Беларуси на юниорском и молодёжном чемпионатах мира.
Ранее стало известно, что нападающие системы челябинского «Трактора» Владимир Бобылёв и Никита Язьков перешли в московский «Спартак» в обмен на денежную компенсацию.
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