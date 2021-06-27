Серавалли: «Кэпиталз» устали от выходок Кузнецова. Настало время перемен

Хоккейный инсайдер Фрэнк Серавалли рассказал о желании «Вашингтона» расстаться с российским нападающим Евгением Кузнецовым.
«Кэпиталз» устали от выходок Кузнецова. Он стал одним из немногих игроков НХЛ, дважды за сезон сдавших положительный результат на коронавирус, а также был отстранён на четыре года от сборной из-за скандала с кокаином. Настало время перемен. Кузнецов, несомненно, талантливый игрок – вспомнить хотя бы плей-офф 2018 года. С его контрактом сложно будет что-то сделать, но, возможно, он станет меньше после выплаты «Вашингтоном» подписного бонуса в $ 5 млн в июле», — приводит слова Серавалли Daily Faceoff.
Напомним, Кузнецов в сезоне-2020/2021 провёл 44 матча в регулярном чемпионате, набрав 29 очков (9+20), а также сыграл 8 матчей в плей-офф и набрал 5 (3+2) очков. Отметим, что российский форвард дважды за последние полгода переболел коронавирусом — в январе и мае.
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