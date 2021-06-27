Житник: НХЛ становится самой непредсказуемой лигой. Выход «Монреаля» в финал — сенсация

Бывший защитник сборной России Алексей Житник поделился мнением о финалистах Кубка Стэнли – «Тампе» и «Монреале».



«Уже говорил о том, что НХЛ становится самой непредсказуемой североамериканской лигой. Выход в финал «Канадиенс», да ещё с низшего «посева» — это сенсация. В последний раз самый титулованный клуб НХЛ добирался до финала в 1993 году, тогда мне в роли новичка и в составе «Лос-Анджелеса» посчастливилось с «Монреалем» посоперничать. Думаю, тогда эта команда была более ожидаемой в финале — и более звёздной.



Знаете, чем-то они похожи на «Монреаль»-1993. Во многом это вратарская команда — тогда тащил Патрик Руа, теперь Кэри Прайс. Также «Канадцы» берут все овертаймы — в 1993-м их было десять, теперь — пять, плюс меньшинство и большинство.



За счёт чего «Тампа» всё же взяла серию? Было видно, что в решающем матче у «Тампы» всё же больше мастерства и кубкового опыта. В психологическом плане важно, что вышел Кучеров, пусть, возможно, и с травмой. Ну и вратарь Василевский всё засушил. Его дуэль с Прайсом станет вратарским украшением сезона.



Прогноз на финал? 28 лет назад все больше верили в звёздный «Лос-Анджелес», но «Монреаль» за счёт командных действий и ровного состава забрал кубок. Не удивлюсь повторению такого сценария. Хотя «Тампа» как действующий обладатель трофея, безусловно, фаворит», — приводит слова Житника Russia-Hockey.