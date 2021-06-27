Сорокин: не думаю о новом контракте. Моя работа — останавливать шайбы

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин рассказал о ситуации с новым контрактом с «островитянами».



«Нет, я не думаю о ситуации с контрактом. Моя работа – останавливать шайбы. Мы закончили сезон только два дня назад», – цитирует Сорокина официальный сайт НХЛ.



Голкипер получит статус ограниченно свободного агента 28 июля, в день открытия рынка.

В сезоне-2020/2021 25-летний россиянин дебютировал в НХЛ.



В регулярном чемпионате на его счету 22 встречи, процент отражённых бросков – 91,8%, в среднем Сорокин пропускал 2,17 шайбы за игру. В плей-офф голкипер сыграл в 7 матчах, отбивая 92,2% бросков и имея коэффициент надёжности 2,79.



Напомним, «Айлендерс» уступили в полуфинальной серии Кубка Стэнли «Тампе» со счётом 3-4.