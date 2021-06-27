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Ричардсон: мы не считаем себя аутсайдерами финала. «Монреаль» готов к противостоянию

Ричардсон: мы не считаем себя аутсайдерами финала. «Монреаль» готов к противостоянию
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Исполняющий обязанности главного тренера «Монреаль Канадиенс» Люк Ричардсон, заменяющий заболевшего коронавирусом Доминика Дюшарма, поделился мнением о предстоящей финальной серии Кубка Стэнли с «Тампой-Бэй Лайтнинг».

«Если мы будем показывать свой хоккей, играя в полную силу, то сможем противостоять любой команде, с которой играем.

«Тампа» — сплочённая команда, побеждающая на протяжении длительного времени, она была сформирована для этого. Мы должны быть готовы к противостоянию. Я верю, что мы готовы. Мы не считаем себя аутсайдерами.

Сейчас мы уверены в себе. У нас немного другой стиль команды, чем у них, так что серия обещает быть интересной», – приводит слова Ричардсона в «Твиттере» журналист Ник Котсоника.

Первая игра финала состоится во вторник, 29 июня. Начало — в 3:00 мск.

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