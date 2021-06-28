Дмитрий Лугин и братья Ушенины подписали контракты с «Адмиралом»

Нападающий Дмитрий Лугин, а также форварды Вячеслав и Владислав Ушенины подписали контракты с «Адмиралом», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение игроков с «Адмиралом» рассчитано на один сезон.

Сезон-2020/2021 Лугин начал в подольском «Витязе», за который провёл 11 игр в регулярном чемпионате и набрал семь очков: забросил одну шайбу и отдал шесть результативных передач. Позднее хоккеист перешёл в «Амур», где в 25 играх набрал 11 очков (4+7).

Ранее, помимо «Амура» и «Витязя», Лугин играл за «Адмирал», «Локомотив» и «Сочи».

В прошедшем сезоне братья Ушенины играли за «Амур» и «Сибирь». В клубе из Хабаровска Вячеслав Ушенин провёл 29 матчей и набрал семь очков (1+6), в Новосибирске – шесть баллов (2+4) в 20 встречах.

Владислав Ушенин забросил две шайбы в 29 играх за «Амур», в 20 матчах в «Сибири» на счету игрока восемь очков (5+3).

Ранее хоккеисты также играли за «Октан» Пермь, «Молот-Прикамье» и «Адмирал».