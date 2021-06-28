Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Нападающий «Монреаля» – о финале: мы играем за Прайса и Уэбера

20-летний нападающий «Монреаль Канадиенс» Коул Кофилд, выступающий первый сезон в Национальной хоккейной лиги, в преддверии финала Кубка Стэнли рассказал, что команда играет за голкипера Кэри Прайса и капитана Ши Уэбера.

«На данном этапе мы играем за них», – цитирует Кофилда официальный сайт НХЛ на русском языке.



Напомним, что Уэбер играет в НХЛ с 2005 года, Прайс – с 2007-го.

В текущем сезоне Уэбер провёл 48 матчей в регулярном чемпионате и набрал 19 очков: забросил шесть шайб и отдал 13 результативных передач. В плей-офф у игрока четыре очка (1+3) в 17 встречах.

Кэри Прайс сыграл 25 матчей в регулярке и оформил один шат-аут. В плей-офф голкипер провёл 17 встреч, одна из которых стала сухой.

Напомним, что первый финальный матч «Монреаль» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» состоится 29 июня в 3:00 мск.