Нападающий «Монреаля» – о финале: мы играем за Прайса и Уэбера

20-летний нападающий «Монреаль Канадиенс» Коул Кофилд, выступающий первый сезон в Национальной хоккейной лиги, в преддверии финала Кубка Стэнли рассказал, что команда играет за голкипера Кэри Прайса и капитана Ши Уэбера.
«На данном этапе мы играем за них», – цитирует Кофилда официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, что Уэбер играет в НХЛ с 2005 года, Прайс – с 2007-го.
В текущем сезоне Уэбер провёл 48 матчей в регулярном чемпионате и набрал 19 очков: забросил шесть шайб и отдал 13 результативных передач. В плей-офф у игрока четыре очка (1+3) в 17 встречах.
Кэри Прайс сыграл 25 матчей в регулярке и оформил один шат-аут. В плей-офф голкипер провёл 17 встреч, одна из которых стала сухой.
Напомним, что первый финальный матч «Монреаль» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» состоится 29 июня в 3:00 мск.
- 28 июня 2021
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:40
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:12
-
11:15
-
10:50
-
10:50
-
10:29
-
10:18
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:40
-
08:21
-
03:19
- 27 июня 2021
-
23:34
-
23:15
-
22:56
-
22:28
-
21:57
-
21:44
-
21:25
-
20:44