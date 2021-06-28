Бержевен вспомнил обмен Уэбера в «Монреаль». Тогда фанаты были не в восторге от сделки

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен вспомнил обмен форварда Ши Уэбера в 2016 году.
«Был обмен, в котором мы обменяли Пи-Кея на Уэбби. Я знаю, что многие сомневались в целесообразности сделки. Но чтобы получить хорошего игрока, нужно заплатить хорошую цену. Не хочу ничего плохого сказать о Пи-Кее, но считаю уникальным шанс заполучить Ши Уэбера в силу того, что он способен дать команде как на площадке, так и в раздевалке. И вот мы в четырёх победах от Кубка. Это особенное ощущение», – цитирует Бержевена официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, что Уэбер – капитан «Канадиенс». Хоккеист играет за клуб с сезона 2016/2017. В текущем сезоне Уэбер провёл 48 матчей в регулярном чемпионате и набрал 19 очков: забросил шесть шайб и отдал 13 результативных передач. В плей-офф у игрока четыре очка (1+3) в 17 встречах.
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