Широ – о капитане Уэбере: для молодёжи он как отец, для старших ребят – друг

Защитник «Монреаль Канадиенс» Бен Широ поделился мнением о капитане команды Ши Уэбере.

«Главное в нём заключается в том, как серьезно он относится к своим обязанностям на льду. Он не позволяет себе ничего лишнего и требует, чтобы все в точности выполняли установку тренера. Поэтому он добился такого успеха. Он сделал это за счёт внимания к мелочам, строгой дисциплины и требовательности к себе. У него со всеми отличные отношения. Для молодёжи он как отец, для старших ребят – друг. Он отлично общается со всеми. Поэтому его считают одним из лучших капитанов в лиге», – цитирует Широ официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что Уэбер – капитан «Канадиенс». Хоккеист играет за клуб с сезона 2016/2017. В текущем сезоне Уэбер провёл 48 матчей в регулярном чемпионате и набрал 19 очков: забросил шесть шайб и отдал 13 результативных передач. В плей-офф у игрока четыре очка (1+3) в 17 встречах.