Богдан Киселевич — о свадьбе одноклубника: это вообще лишнее, зачем нужна свадьба?

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич рассказал о том, как он готовится к сборам, и о реакции на свадьбу нападающего армейцев Андрея Светлакова.
«Мы собрали небольшую группу – Андрюха Светлаков, Артём Чмыхов, другие ребята, знакомые по ЦСКА – мы с ними у одного тренера либо лично занимаемся, либо по видеосвязи. Нам всем нравится. В первую неделю акцент делался на упражнения по минимизации травм во время сезона, а сейчас уже более интенсивные тренировки. Бывают тяжёлые дни, и мы звоним поплакаться друг другу, что у нас тренер какой-то зверь. Уже начал потихоньку выходить на лед — вспомнить, как это, чтобы не так тяжело было на сбора.
С чего вы взяли, что свадьба — это радостное событие? Это вообще лишнее, зачем нужна свадьба?" – цитирует Киселевича официальный сайт армейцев.
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