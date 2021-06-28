Богдан Киселевич — о свадьбе одноклубника: это вообще лишнее, зачем нужна свадьба?

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич рассказал о том, как он готовится к сборам, и о реакции на свадьбу нападающего армейцев Андрея Светлакова.

«Мы собрали небольшую группу – Андрюха Светлаков, Артём Чмыхов, другие ребята, знакомые по ЦСКА – мы с ними у одного тренера либо лично занимаемся, либо по видеосвязи. Нам всем нравится. В первую неделю акцент делался на упражнения по минимизации травм во время сезона, а сейчас уже более интенсивные тренировки. Бывают тяжёлые дни, и мы звоним поплакаться друг другу, что у нас тренер какой-то зверь. Уже начал потихоньку выходить на лед — вспомнить, как это, чтобы не так тяжело было на сбора.

С чего вы взяли, что свадьба — это радостное событие? Это вообще лишнее, зачем нужна свадьба?" – цитирует Киселевича официальный сайт армейцев.