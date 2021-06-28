Игроки «Динамо» провели благотворительный матч по правилам хоккея для незрячих

Игрок московского «Динамо» Михаил Фисенко и защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов провели благотворительный матч по правилам хоккея для слепых.

«Я уже принимал участие в подобном мероприятии. Мы решили, что раз в межсезонье есть время, надо ещё раз такое сделать. Как раз запланировали игру на конец месяца. Ребята должны знать, что у них тоже есть возможность играть в хоккей, они должны играть в хоккей, у них должны быть условия для этого», — сказал Фисенко в эфире ютуб-канала «HC Dynamo Moscow».

«Мы смотрели хоккей по телевизору, мне понравилось. Сначала мама меня записала в секцию. Она посоветовалась с родственниками. У меня все родственники хоккеисты. Знаете что самое интересное? Я слышала, что коньки рядом, клюшки, шайбы. Я слышала всё», — сказала участница благотворительного матча Дарина Анохина.