Самый дешёвый билет на домашний матч «Монреаля» стоит больше $ 5 тыс.

По состоянию на утро понедельника билеты на матч третьей игры финала Кубка Стэнли продавались минимум за $ 5 тыс. Максимальная цена достигала $ 30 тыс. Билеты на четвёртую игру финала стоят немного дороже. Минимальная цена билета — около $ 7 тыс., максимальная — $ 33 тыс.



Тем временем перепроданные билеты на первый матч на домашней арене «Тампы-Бэй Лайтнинг» в понедельник стоили всего 310 американских долларов.



Монреаль стал первым канадским городом, принявшим болельщиков на играх НХЛ в первом раунде плей-офф, однако клуб ограничил посещаемость до 3500 человек. Руководство канадского клуба увеличило число зрителей до 14 800 человек к полуфиналу Кубка Стэнли.

Напомним, первые два матча на своём льду проведёт «Тампа». В полуфинале «Тампа-Бэй» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» (4-3), а «Монреаль» выиграл у «Вегас Голден Найтс».



«Тампа-Бэй» является действующим победителем Кубка Стэнли, а «Канадиенс» стали первым канадским клубом, пробившимся в финал плей-офф с 2011 года. 10 лет назад до главной серии сезона добрался «Ванкувер Кэнакс», но в финале плей-офф «косатки» проиграли «Бостон Брюинз» (3-4).