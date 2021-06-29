Никита Кучеров повторил достижение Уэйна Гретцки и Евгения Малкина в плей-офф НХЛ

В первом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:1 и повела в серии плей-офф – 1-0.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эрик Чернак, Янни Гурд, Никита Кучеров (2) и Стивен Стэмкос. Кучеров за 18.54 на площадке кроме двух заброшенных шайб отметился результативной передачей, два раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+3».



Российский форвард стал первым игроком, набравшим 30 очков в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. В активе Никиты семь заброшенных шайб и 23 результативные передачи в 19 матчах. Кучеров стал шестым игроком за последние 30 лет, кто смог набрать 30 очков в плей-офф НХЛ за 19 или меньшее количество матчей.

Кучеров повторил достижение Уэйна Гретцки, Дага Гилмора (оба в 1993 году) и Евгения Малкина (2009) в плей-офф НХЛ. Рекорд принадлежит Марио Лемье, который в 1992 году смог набрать 30 очков за 13 матчей. Второе место занимают Марк Рекки и всё тот же Лемье с 30 очками в 18 матчах в 1991 году.