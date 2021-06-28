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«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Монреаль Канадиенс», расписание и превью финала Кубка Стэнли 2021 года

Уникальная дуэль двух голкиперов и Кучеров на пути к признанию. Анонс финала Кубка Стэнли
Сергей Емельянов
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Монреаль Канадиенс»
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Действующий чемпион НХЛ против самого титулованного клуба в истории лиги. Прошлогодний успех могут повторить трое российских игроков.

Пути соперников к финалу плей-офф НХЛ

Уже в ночь на 29 июня по московскому времени в Америке стартует финал Кубка Стэнли 2021 года, в котором сойдутся действующий чемпион НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» и самый титулованный клуб в истории лиги «Монреаль Канадиенс». Первые два матча серии состоятся на льду домашней арены «молний», после чего противостояние переедет в «Белл-центр». Шестой год подряд продолжится приятная для россиян тенденция: как минимум один из наших соотечественников точно станет обладателем Кубка Стэнли. В составе «Тампы» на трофей претендуют Никита Кучеров, Андрей Василевский и Михаил Сергачёв, которые могут повторить прошлогодний успех, а в случае победы «Монреаля» на кубок может быть нанесено имя Александра Романова.

Даты проведения матчей: 29 июня, 1, 3, 6, 8*, 10*, 12* июля.

* если понадобится

На пути к финалу плей-офф «Лайтнинг» последовательно выбили из борьбы «Флориду Пантерз» (4-2), «Каролину Харрикейнз» (4-1) и «Нью-Йорк Айлендерс» (4-3). В эпоху потолка зарплат (с сезона-2005/2006) «молнии» стали лишь третьей командой, вышедшей в финал в двух розыгрышах подряд. Ранее это удавалось «Детройт Ред Уингз» (2008 и 2009 годы) и «Питтсбург Пингвинз» (2008 и 2009, 2016 и 2017 годы). При этом «пингвины» пока что являются единственной командой эпохи потолка зарплат, сумевшей защитить титул (2016 и 2017).

В свою очередь, «Хабс» в этом розыгрыше Кубка Стэнли прошли «Торонто Мэйпл Лифс» (4-3), «Виннипег Джетс» (4-0) и «Вегас Голден Найтс» (4-2). По ходу серии первого раунда «Монреаль» проигрывал «Торонто» (1-3) и находился в шаге от завершения турнира, но подопечные Доминика Дюшарма смогли выдать семиматчевую победную серию, которая вывела их сразу в третий раунд плей-офф, где они уже без своего главного тренера смогли пройти «Вегас».

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Дюшарм пропустит начало финальной серии

48-летний Дюшарм возглавил «Монреаль» в начале регулярного чемпионата. Это произошло после того, как генеральный менеджер «Канадиенс» Марк Бержевен отправил в отставку многоопытного Клода Жюльена. Под руководством Дюшарма канадский клуб совершил настоящее чудо сумев спустя 28 лет пробиться в финал плей-офф. «Канадиенс» являются 24-кратными обладателями Кубка Стэнли, но свой последний трофей завоевали в далёком 1993 году. С тех пор «Хабс» не проходили дальше третьего раунда плей-офф, но в этом сезоне смогли преодолеть этот барьер.

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При этом на протяжении большей части серии с «Вегасом» канадской командой руководил ассистент главного тренера Люк Ричардсон. Без пресловутого коронавируса в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли никак обойтись не могло. Дюшарм не выходил на тренерский мостик своей команды в последних четырёх играх с «Вегасом». После второго матча этой серии у канадца был положительный тест на коронавирус. С тех пор он проходит 14-дневный карантин, который истечёт только к третьему матчу финального противостояния. До этого времени «Хабс» продолжит руководить Ричардсон. К слову, на потере главного тренера проблемы «Монреаля» не закончились. На выходных в короновирусный протокол угодил и финский форвард Йоэль Армия, который теперь пропустит как минимум начало финальной серии.

Александр Романов

Александр Романов

Фото: Claus Andersen/Getty Images

Битва обладателей «Везин» – Василевский против Прайса

Не нужно быть большим экспертом от хоккея, чтобы с первой попытки определить самую интригующую дуэль предстоящей серии. Серия «Тампы» и «Монреаля» является уникальной для финалов НХЛ в XXI веке, ведь впервые за последние 22 года в финале Кубка Стэнли сойдутся голкиперы, ранее выигрывавшие «Везина Трофи». Голкипер «Тампы» Андрей Василевский и вратарь «Монреаля» Кэри Прайс выигрывали приз лучшему голкиперу НХЛ в 2019 и 2015 годах соответственно. В 1999 году в финале Кубка Стэнли играли «Баффало Сэйбрз» с Домиником Гашеком и «Даллас Старз» с Эдом Белфором.

26-летний Василевский проводит невероятный плей-офф. Достаточно сказать, что российский вратарь уже переписал историю лиги, став обладателем поистине уникального рекорда, который практически наверняка уже никогда не будет превзойдён. Андрей стал первым голкипер в истории НХЛ, которому удалось завершить четыре серии подряд матчами без пропущенных шайб. Свою серию Василевский начал ещё в последнем матче прошлого плей-офф с «Далласом», после чего продолжил в этом году, последовательно «засушив» в последних матчах «Флориду», «Каролину» и «Айлендерс».

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Но и 33-летний Прайс выглядит потрясающе в этом розыгрыше Кубка Стэнли. Именно Кэри стал главным героем своей команды, своей роскошной игрой затащив «Хабс» в финальное противостояние. Неслучайно, именно канадский вратарь на данный момент является главным претендентом на «Конн Смайт Трофи» – приз лучшему хоккеисту розыгрыша Кубка Стэнли. Такое мнение выразили авторы официального сайта НХЛ. Свой прогноз сделали 15 журналистов. Прайс получил пять голосов. По четыре голоса – у Василевского и форварда Брейдена Пойнта.

Впрочем, только итоги финальной серии определят обладателя «Конн Смайта». А пока же Андрей и Кэри обмениваются комплиментами в адрес друг друга на обязательных пресс-конференциях. «Нам придётся противостоять сильному и вдохновлённому сопернику, но иного в финале и не может быть. Кэри Прайс, конечно, один из лучших голкиперов в мире, и дуэль с ним — это серьёзный вызов. Мне и всем ребятам нужно будет показать лучшую игру в ближайшие две недели», — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ на русском языке.

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Сергачёв против бывших

Ещё одно интересное противостояние связано с фигурой защитника «Тампы» Сергачёва. Пять лет назад именно «Монреаль» выбрал российского хоккеиста в первом раунде драфта НХЛ. Генменеджер «Канадиенс» Бержевен потратил на Михаила высокий девятый выбор в первом раунде драфта, после чего подписал с защитником стандартный контракт новичка, рассчитанный на три сезона. Уже в октябре того же года Сергачёв вошёл в историю «Монреаля», став самым молодым защитником, когда-либо сыгравшим за клуб. Но дальнейшая карьера воспитанника нижнекамского хоккея в «Канадиенс» не сложилась. 15 июня 2017 года Сергачёва обменяли в «Тампу» на 22-летнего нападающего Джонатана Друена.

«Когда есть шанс получить игрока с талантом, как у Джонатана, и при этом молодого, это очень важно. За все пять лет работы здесь у меня не было такой возможности. Кроме того, он сам родом отсюда, так что это было такое решение, которое я должен был принять. Нелегко было расстаться с Сергачёвым, но приобретение Друена было таким шансом, который мы не могли упустить. Решение о том, на какой позиции будет играть Джонатан, примет Клод Жюльен. Они поговорят и разберутся, как будет лучше для команды. Конечно, мы знаем, что Друен играл на позиции центрфорварда, принимаем это во внимание», – говорил Бержевен непосредственно после обмена.

Теперь Сергачёв является ключевым защитником «Тампы» и в этом году может стать уже двукратным обладателем Кубка Стэнли. Что касается Друена, то он впервые в карьере может поднять над головой заветный трофей, вот только его вклад в возможную победу «Хабс» будет сугубо теоретическим. В конце апреля стало известно, что канадский нападающий принял решение уйти в бессрочный отпуск по личным причинам. Клуб поместил хоккеиста в долгосрочный список травмированных, и с тех пор никоим образом не афишировал причины решения Друена. В регулярке Джонатан сыграл 44 матча, так что в случае победы «Хабс» его имя будет нанесено на кубок, так как он провёл больше половины матчей в регулярном чемпионате. В плей-офф Друен, как вы понимаете, на лёд не выходил.

Михаил Сергачёв в «Монреале»

Михаил Сергачёв в «Монреале»

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

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Кучеров опережает ближайшего преследователя в гонке бомбардиров на семь очков

Одним из главных претендентов на «Конн Смайт Трофи» в минувшем сезоне являлся российский нападающий «молний» Никита Кучеров, но выбор североамериканских журналистов тогда пал на шведского защитника Виктор Хедмана. Сейчас же звёздный нападающий находится в тени голкиперов – Василевского и Прайса. Любопытно, что россиянин не входит даже в тройку главных претендентов на «Конн Смайт» (третье место занимает Пойнт). Кажется, что вклад Кучерова в победы «Тампы» воспринимается всеми уже как нечто должное и само собой разумеющееся.

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Однако сухая статистика 28-летнего нападающего в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли поражает воображение. Никита лидирует в гонке бомбардиров плей-офф, опережая ближайшего преследователя – одноклубника Пойнта – на семь очков.

Это просто невероятный отрыв для игроков, которые большую часть матча проводят на льду вместе – будь то игра в равных составах или большинство. Никита является главным дирижёром половины голевых атак «Тампы» в плей-офф.

В 18 матчах нынешнего плей-офф на его счету 22 голевые передачи. В прошлом году Кучеров сделал 27 передач в 25 кубковых матчах. Больше раздавали только Уэйн Гретцки (1988 – 31 в 19 матчах, 1985 – 30 в 18, 1987 – 29 в 21) и Марио Лемье (1991 – 28 в 23). За два последовательных розыгрыша плей-офф у него стало 49 передач в 41 матче. Это третий результат в истории. Первые два принадлежат Гретцки (60 передач в 40 матчах в плей-офф-1987 и 1988, 52 в 37 – 1984 и 1985). Кучеров уже стоит в ряду легендарных игроков НХЛ, а удачное выступление в финальной серии может заставить американских журналистов наконец-то признать этот факт.

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