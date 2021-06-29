Ричардсон: «Монреаль» не показал лучшую игру, так что мы знаем, что можем быть лучше
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Исполняющий обязанности главного тренера «Монреаль Канадиенс» Люк Ричардсон, заменяющий заболевшего коронавирусом Доминика Дюшарма, поделился мнением о позитивных моментах после поражения в первом матче финала Кубка Стэнли с «Тампой» (1:5, 0-1).
«Позитивный момент – мы не показали свою лучшую игру, так что знаем, что можем быть лучше. «Тампа» — всегда талантливая команда, которая здорово играет и пользуется твоими ошибками. Мы можем прибавить, если начнём играть лучше, лучше обращаться с шайбой, сократить свои ошибки и больше создавать в атаке», — заявил Ричардсон.
Следующий матч финальной серии между «Тампой» и «Монреалем» пройдёт в четверг, 1 июля. Стартовый свисток — в 3:00 по московскому времени.
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