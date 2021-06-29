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«Монреаль» проиграл пятую подряд стартовую игру финала Кубка Стэнли

«Монреаль» проиграл пятую подряд стартовую игру финала Кубка Стэнли
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«Монреаль» уступил в первом матче финальной серии Кубка Стэнли «Тампе» со счётом 1:5.

«Канадиенс» проигрывают в пятой подряд стартовой игре финала. Ранее «Хабс» участвовали в решающих сериях 1979, 1986, 1989 и 1993 годов. Отметим, что в итоге они не стали обладателями Кубка Стэнли лишь в 1989 году, уступив «Калгари» со счётом 2-4. В 1979 были обыграны «Рейнджерс» (4-1), в 1986-м – «Калгари» (4-1), а в 1993 году «Монреаль» оказался сильнее «Лос-Анджелеса» (4-1).

Напомним, что «Канадиенс» выигрывали Кубок Стэнли 24 раза, что является наилучшим достижением среди всех клубов НХЛ. При этом последняя победа состоялась в 1993 году.

Следующая встреча финала Кубка Стэнли — 2021 состоится в четверг, 1 июля. Начало — в 3:00 по московскому времени.

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