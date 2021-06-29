Уэйн Симмондс продлил контракт с «Торонто»
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Нападающий Уэйн Симмондс продлил контракт с «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает официальный «твиттер» клуба.
Как сообщает журналист Крис Джонстон в «Твиттере», зарплата хоккеиста составит $ 900 тыс.
В регулярном чемпионате НХЛ Уэйн провёл 38 матчей и набрал девять очков: забросил семь шайб и отдал две результативные передачи. В плей-офф на счету игрока одна передача в семи встречах.
Симмондс перед началом минувшего сезона подписал с клубом новым контракт. Соглашение было рассчитано на год, зарплата составила € 1,5 млн.
По итогам регулярного чемпионата «Торонто» занял первое место в таблице Северного дивизиона и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил «Монреаль Канадиенс» 3-4. В той серии «Мэйпл Лифс» вели 3-1.
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