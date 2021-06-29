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Ричардсон: «Монреалю» нужно выдержать штурмовой натиск «Тампы», успокоив их болельщиков

Ричардсон: «Монреалю» нужно выдержать штурмовой натиск «Тампы», успокоив их болельщиков
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Исполняющий обязанности главного тренера «Монреаль Канадиенс» Люк Ричардсон, заменяющий заболевшего коронавирусом Доминика Дюшарма, поделился мнением о болельщиках в первом матче финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:5, 0-1).

«Арена просто бурлила, но мы это преодолеем, привыкнув к следующему матчу. Может быть, ключом для нас в следующем матче станет сильное начало. И, чтобы выдержать штормовой натиск «Тампы», успокоив болельщиков на арене, нам необходимо поймать правильный ритм», — цитирует Ричардсона официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в первом финальном матче Кубка Стэнли — 2021 «Тампа» обыграла «Монреаль» со счётом 5:1. Перед началом серии «Лайтнинг» увеличили количество болельщиков, которых пускают на арену.

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