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Защитник «Монреаля» Уэбер оштрафован за удар Кучерова клюшкой

Защитник «Монреаля» Уэбер оштрафован за удар Кучерова клюшкой
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Департамент безопасности игроков НХЛ оштрафовал защитника «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбера на $ 5 тыс. за удар клюшкой Никиту Кучерова в первом матче финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Сумма штрафа — максимально допустимая для подобных нарушений. Арбитры нарушения правил против форварда не увидели.

Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Напомним, в первом финальном матче «Тампа-Бэй» обыграла «Монреаль» со счётом 5:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эрик Чернак, Янни Гурд, Никита Кучеров (2) и Стивен Стэмкос. Кучеров за 18.54 на площадке, кроме двух заброшенных шайб, отметился результативной передачей.

Следующая встреча команд состоится 1 июля в 3:00 мск.

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