Защитник «Монреаля» Уэбер оштрафован за удар Кучерова клюшкой
Поделиться
Департамент безопасности игроков НХЛ оштрафовал защитника «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбера на $ 5 тыс. за удар клюшкой Никиту Кучерова в первом матче финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Сумма штрафа — максимально допустимая для подобных нарушений. Арбитры нарушения правил против форварда не увидели.
Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Напомним, в первом финальном матче «Тампа-Бэй» обыграла «Монреаль» со счётом 5:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эрик Чернак, Янни Гурд, Никита Кучеров (2) и Стивен Стэмкос. Кучеров за 18.54 на площадке, кроме двух заброшенных шайб, отметился результативной передачей.
Следующая встреча команд состоится 1 июля в 3:00 мск.
Комментарии
- 29 июня 2021
-
18:44
-
17:55
-
17:33
-
16:49
-
16:41
-
16:18
-
15:35
-
15:09
-
14:35
-
14:06
-
13:54
-
13:24
-
13:04
-
12:31
-
12:15
-
12:04
-
11:52
-
11:13
-
10:58
-
10:43
-
10:20
-
09:56
-
09:40
-
09:22
-
09:12
-
08:53
-
08:31
-
08:19
-
08:09
-
07:45
-
07:41
-
07:19
-
07:08
-
06:55
-
06:31
Партнерский контент