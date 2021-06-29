Хедман — об Олимпиаде: сейчас, может быть, мой последний шанс. Об этом я мечтал всю жизнь
Поделиться
Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман рассказал, что хотел бы сыграть на Олимпиаде.
«Олимпиада — одна из моих самых больших мечтаний, пока я не смог принять в ней участие. Сейчас, может быть, мой последний шанс. Это то, о чём я мечтал всю свою жизнь», — цитирует Хедмана Джо Смит в «Твиттере».
Олимпиада 2018 года в Пхёнчхане прошла без участия игроков из НХЛ. Чемпионами стали хоккеисты олимпийской команды России.
Олимпийский хоккейный турнир проходил с участием игроков НХЛ с 1998 по 2014 год. Хоккеисты лиги не участвовали в Олимпиаде 2018 года из-за разногласий по страхованию игроков и нежелания владельцев клубов прерывать регулярный чемпионат.
Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.
Комментарии
- 29 июня 2021
-
20:11
-
20:00
-
19:34
-
19:27
-
19:01
-
18:44
-
17:55
-
17:33
-
16:49
-
16:41
-
16:18
-
15:35
-
15:09
-
14:35
-
14:06
-
13:54
-
13:24
-
13:04
-
12:31
-
12:15
-
12:04
-
11:52
-
11:13
-
10:58
-
10:43
-
10:20
-
09:56
-
09:40
-
09:22
-
09:12
-
08:53
-
08:31
-
08:19
-
08:09
-
07:45
Партнерский контент