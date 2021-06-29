Хедман — об Олимпиаде: сейчас, может быть, мой последний шанс. Об этом я мечтал всю жизнь

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман рассказал, что хотел бы сыграть на Олимпиаде.

«Олимпиада — одна из моих самых больших мечтаний, пока я не смог принять в ней участие. Сейчас, может быть, мой последний шанс. Это то, о чём я мечтал всю свою жизнь», — цитирует Хедмана Джо Смит в «Твиттере».



Олимпиада 2018 года в Пхёнчхане прошла без участия игроков из НХЛ. Чемпионами стали хоккеисты олимпийской команды России.



Олимпийский хоккейный турнир проходил с участием игроков НХЛ с 1998 по 2014 год. Хоккеисты лиги не участвовали в Олимпиаде 2018 года из-за разногласий по страхованию игроков и нежелания владельцев клубов прерывать регулярный чемпионат.



Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.