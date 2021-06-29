«Баффало» назначил Гранато главным тренером команды

Дон Гранато назначен на должность главного тренера «Баффало Сэйбрз», сообщает официальный сайт клуба. Специалист стал 20-м главным тренером в истории «Сэйбрз».

В середине марта Гранато стал исполняющим обязанности главного тренера команды после увольнения Ральфа Крюгера.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги «Баффало» занял последнее место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 37 очков в 56 матчах. В плей-офф с Востока вышли «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Айлендерс».

Напомним, Гранато присоединился к «Баффало» в качестве помощника главного тренера перед началом сезона-2019/2020. Предыдущие два года специалист провёл в «Чикаго Блэкхоукс» в качестве ассистента Джоэля Кенневиля.