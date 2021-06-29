«Эдмонтон» объявил о продлении контракта на восемь лет с Ньюджентом-Хопкинсом

«Эдмонтон Ойлерз» и нападающий Райан Ньюджент-Хопкинс заключили новый контракт сроком на восемь лет, сообщает официальный «твиттер» «Ойлерз».



Журналист Пьер Лебрюн опубликовал структуру зарплаты хоккеиста по контракту:



2021/2022: $ 5 млн

2022/2023: $ 5,25 млн

2023/2024: $ 6,25 млн

2024/2025: $ 6,25 млн

2025/2026: $ 4 млн + $ 2 млн

2026/2027: $ 2,25 млн + $ 2,5 млн

2027/2028: $ 2,5 млн + $ 1,25 млн

2028/2029: $ 3,75 млн



Ньюджент-Хопкинс всю карьеру выступает в системе «Эдмонтона». С сезона-2011/2012 хоккеист играет в Национальной хоккейной лиге.



В текущем сезоне НХЛ форвард провёл 52 матча в регулярном чемпионате и набрал в них 35 очков: забросил 16 шайб и отдал 19 результативных передач. В плей-офф на счету игрока два (1+1) очка в четырёх встречах.