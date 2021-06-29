Вайсфельд — об игроках НХЛ на ОИ: Россия не может повлиять. Если их не будет, не страшно

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд высказал свое мнение относительно возможного участия игроков НХЛ в пекинской Олимпиаде.
«Россия всё равно на эту ситуацию повлиять никак не может. Просто держать в уме два варианта сценария — один с игроками НХЛ, другой — без. Мне кажется, в таком положении абсолютно все федерации, поэтому драматизировать ситуацию не нужно. Конечно, болельщикам было бы интересно увидеть всех хоккеистов, в том числе игроков НХЛ, но если так получится, что их не отпустят, — будут играть те, кто выступает в европейских клубах. Ничего страшного», – сказал Вайсфельд «Чемпионату».
Напомним, ранее комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что лига опасается по поводу отъезда хоккеистов на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
- 29 июня 2021
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