Д. Тейлор: я стал риэлтором. Есть выбор: провести ещё сезон в Минске или остаться дома
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Голкипер Дэнни Тейлор ответил на вопрос о возвращении в состав минского «Динамо».
«Хороший вопрос. Это точно единственный клуб, в который я хотел бы вернуться в этом году. Там хорошо для моей семьи. Мне нравится проводить время в Минске.
Но я не хочу проводить ещё год вдали от семьи. Несколько недель назад я стал риэлтором. У меня много работы, мне нравится этот бизнес.
Мой брат занимается этим делом уже 13 лет, он здорово мне помогает. Очень интересное занятие, я даже не ощущаю, что это работа.
Хороший знак. У меня есть выбор: провести ещё один сезон в Минске с семьёй или остаться дома. Меня устраивают оба варианта», — цитирует Тэйлора Федерация хоккея Беларуси со ссылкой на kingstonfrontenacs.
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