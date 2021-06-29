Д. Тейлор: я стал риэлтором. Есть выбор: провести ещё сезон в Минске или остаться дома

Голкипер Дэнни Тейлор ответил на вопрос о возвращении в состав минского «Динамо».

«Хороший вопрос. Это точно единственный клуб, в который я хотел бы вернуться в этом году. Там хорошо для моей семьи. Мне нравится проводить время в Минске.

Но я не хочу проводить ещё год вдали от семьи. Несколько недель назад я стал риэлтором. У меня много работы, мне нравится этот бизнес.

Мой брат занимается этим делом уже 13 лет, он здорово мне помогает. Очень интересное занятие, я даже не ощущаю, что это работа.

Хороший знак. У меня есть выбор: провести ещё один сезон в Минске с семьёй или остаться дома. Меня устраивают оба варианта», — цитирует Тэйлора Федерация хоккея Беларуси со ссылкой на kingstonfrontenacs.