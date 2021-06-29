Андриевский и «Юность» не смогли договориться о контракте

Белорусский наставник Александр Андриевский и минская «Юность» не смогли договориться о контракте, сообщает «Белорусский Хоккей».



В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги 52-летний Андриевский работал в «Сочи», откуда в октябре 2020 года был отправлен в отставку.



Помимо «Сочи», специалист работал главным тренером в минском «Динамо», «Адмирале» и «Сибири».



Кроме того, Андриевский был ассистентом главного тренера сборной Беларуси на четырёх чемпионатах мира.



Напомним, минская «Юность» в прошедшем сезоне завоевала золотые медали чемпионата Беларуси 10-й раз и стала первой командой в истории лиги, достигшей этой отметки. В финале турнира «Юность» одержала победу над клубом «Гомель» со счётом 4-0 в серии.