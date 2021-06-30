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Ричардсон: у «Монреаля» есть шансы, когда он лучше играет и лучше распоряжается шайбой

Ричардсон: у «Монреаля» есть шансы, когда он лучше играет и лучше распоряжается шайбой
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Исполняющий обязанности главного тренера «Монреаль Канадиенс» Люк Ричардсон, заменяющий заболевшего коронавирусом Доминика Дюшарма, рассказал, что нужно «Монреалю» для победы над «Тампой-Бэй Лайтнинг».

«Нам нельзя столько ошибаться. Они убегают в быстрые контратаки и заставляют нас платить. Итак, нам нужно просто наладить контроль шайбы, а также забрасывать шайбы в глубь их зоны и возвращаться к форчеку, что у нас ранее хорошо получалось. Так мы создадим для себя немного больше времени в зоне атаки.

Мы провели не лучшую игру, поэтому знаем, что можем действовать лучше. У них талантливая команда, которая хорошо играет и умело пользуется нашими ошибками. У нас есть шансы на успех, когда мы лучше играем и лучше распоряжаемся шайбой. А ещё не допускаем подобных ошибок и сами создаем больше моментов», – цитирует Ричардсона официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что в первой финальной встрече «Монреаль» уступил «Тампе» со счётом 1:5. Следующий матч состоится 1 июля в 3:00 мск.

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