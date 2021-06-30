Купер: помню, в дебютном сезоне Кучерова подумал: «Вот это да! А он прав!»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал, чем его удивил российский форвард Никита Кучеров в дебютном сезоне в НХЛ.

«Я помню, как мы с ним говорили в его дебютном сезоне. Его понимание игры… Слушайте, я – главный тренер команды, но это не значит, что я в ней самый умный. Я учусь у хоккеистов. Я был поражён.

Понимаете, я вижу и читаю игру определенным способом, а Куч видит её по-своему. Я помню, как думал: «Вот это да! Он … А он прав!» Он понимал хоккей. Ему нужно было набраться опыта, стать зрелым игроком.



Дисквалификация в плей-офф в 2019-м? У Куча есть гордость. Я знаю. Если была бы такая возможность, он всё бы переиграл. И он первым сделал выводы из случившегося», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.