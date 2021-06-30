В ФХР уверены в успешном выступлении сборной России на Олимпийских играх-2022

Состоялось заседание экспертного совета по итогам хоккейного сезона-2020/2021.

«Министерство спорта предложило услуги своего аналитического центра, а также помощь в организации предварительного визита делегации ФХР в Китай (с целью осмотра, ознакомления и выбора инфраструктуры для непосредственной подготовки к Играм). Также Министерство спорта сообщило о готовности оказать помощь при транспортировке необходимого оборудования и материально-технического обеспечения. Ещё одним предложением Министерства стал вопрос использования расположенных на Дальнем Востоке спортивных баз для непосредственной подготовки к Олимпийским играм.



На заседании была поднята проблема хоккейных площадок и необходимость их приведения к единому стандарту — 26х60 метров. Именно на площадках такого размера пройдут Олимпийские игры. Кроме того, участники экспертного совета обсудили необходимость более тесного взаимодействия с международными спортивными организациями по продвижению и отстаиванию в них интересов России. Этот вопрос тесно связан с присутствием представителей России в таких структурах.



Члены совета высоко оценили доклад ФХР, степень готовности и проработку вопросов. Было отмечено, что в докладе были изложены основные параметры подготовки, выводы, проблемы и пути их решения. Экспертный совет согласился со всеми аргументами. Представители Министерства спорта, в свою очередь, обещали полную поддержку и помощь при подготовке к Олимпиаде. При этом члены экспертного совета дали несколько рекомендаций, которые будут учтены штабом национальной сборной России в преддверии Зимних Игр-2022. ФХР продолжает активную подготовку к предстоящему сезону.



Федерация хоккея России выражает благодарность Министерству спорта Российской Федерации, Олимпийскому комитету России, Федеральному медико-биологическому агентству. Наша слаженная работа обеспечила завоевание золотых медалей Олимпийских игр 2018 года и, уверены, обеспечит успех на Играх 2022 года», — сообщается на официальном сайте ФХР.