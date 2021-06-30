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Вратарь Андерсен может остаться в «Торонто». Он получал $ 5 млн в год

Вратарь Андерсен может остаться в «Торонто». Он получал $ 5 млн в год
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Голкипер Фредерик Андерсен может остаться в «Торонто Мэйпл Лифс».

Хоккеист вскоре может выйти на рынок свободных агентов. Его зарплата составляла $ 5 млн в год.

«Есть шанс, что Андерсен останется. Это немного удивительно. Многие считали, что Андерсен станет свободным агентом, тем не менее, это по-прежнему возможно.

Клод Лемье, агент Андерсена, сказал мне, что он разговаривал с руководством «Мэйпл Лифс» в понедельник.

Вопрос, который он получил, звучит так: заинтересован ли Андерсен в потенциальном подписании контракта с «Торонто»? Лемье ответил утвердительно», — приводит слова инсайдера Пьера ЛеБрюна TSN.

В этом сезоне датский вратарь провёл 24 матча в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,96 шайбы и отражая 88,5% бросков.

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