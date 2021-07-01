42 сейва Василевского принесли «Тампе» вторую победу над «Монреалем» в финале Кубка Стэнли

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся второй матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своём льду «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой хозяев льда – 3:1, благодаря которой им удалось увеличить преимущество в серии – 2-0.

Счёт в матче был открыт в середине второго периода нападающим «Тампы» Энтони Чирелли, однако уже спустя четыре минуты хоккеисты «Монреаля» усилиями Ника Судзуки восстановили паритет. Вновь выйти вперёд игрокам «Лайтнинг» удалось за 0,3 секунды до конца второго игрового отрезка – отличился Блейк Коулман. К концу третьего периода Ондржей Палат увеличил преимущество «Тампы» и установил окончательный счёт встречи.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 42 броска из 43, а его визави из «Монреаля» Кэри Прайс – 20 из 23.

Форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров результативными действиями не отметился, проведя на льду 15 минут 33 секунды и завершив игру с показателем полезности «+1». У его одноклубника и соотечественника Михаила Сергачёва лишь одно удаление за 22 минуты 12 секунд на площадке.

Таким образом, серия переезжает в Монреаль при счёте 2-0 в пользу «Тампы». Третья игра состоится на стадионе «Белл-центр» в ночь на субботу, 3 июля. Начало – 3:00 мск.