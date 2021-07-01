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Блейк Коулман повторил достижение Майка Босси в финале Кубка Стэнли 37-летней давности

Блейк Коулман повторил достижение Майка Босси в финале Кубка Стэнли 37-летней давности
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся второй матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своём льду «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой хозяев льда – 3:1, благодаря которой им удалось увеличить преимущество в серии – 2-0.

Автором победной шайбы стал нападающий «Тампы» Блейк Коулман, отличившийся за две секунды до конца второго периода матча. Как сообщает пресс-служба НХЛ, шайба пересекла ленточку ворот на отметке 39:58. Таким образом, Коулман повторил достижение Майка Босси в финале Кубка Стэнли 37-летней давности. Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» до настоящего момента был последним игроком, кому удалось забить победный гол в матче финала Кубка Стэнли за две секунды до конца периода. При этом важно заметить, что в 1982 году Босси отличился за две секунды до конца овертайма.

Рекорд в этой номинации принадлежит Джеффу Картеру, который в 2014 году принёс победу «Лос-Анджелес Кингз» в матче финала Кубка Стэнли, отличившись за одну секунду до конца периода.

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