Ник Судзуки повторил достижение Остона Мэттьюса и Евгения Малкина в плей-офф НХЛ

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся второй матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своём льду «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой хозяев льда – 3:1, благодаря которой им удалось увеличить преимущество в серии – 2-0.

Автором единственной шайбы в составе «Монреаля» стал нападающий Ник Судзуки. 21-летний форвард забросил 10-ю шайбу в 29 матчах за карьеру в плей-офф НХЛ. Судзуки повторил достижение Остона Мэттьюса и Евгения Малкина в розыгрышах Кубка Стэнли, которые тоже смогли забить по 10 голов в матчах Кубка Стэнли до достижения 22-летнего возраста. Также по 10 голов в этой возрастной категории в своё время успели забить Милан Лучич и Джеймс ван Римсдайк.

Первое место по голам в плей-офф в возрасте до 22 лет занимает Сидни Кросби (24 шайбы в 49 матчах), на второй строчке располагается Патрик Кейн (19 в 38), топ-3 замыкает Джордан Стаал (16 в 60). Далее следует Никита Кучеров с 11 точными бросками в 28 матчах. Стоит заметить, что 22 года Судзуки исполняется 10 августа.