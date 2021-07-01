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Новым спортивным директором «Сочи» назначен Ренат Мамашев

Новым спортивным директором «Сочи» назначен Ренат Мамашев
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Ренат Мамашев стал новым спортивным директором ХК «Сочи», сообщает официальный сайт сочинцев.

Экс-хоккеист завершил профессиональную карьеру в 2018 году, после чего поступил в Нью-йоркский университет NYU, который закончил по специализации «Спортивный менеджмент» в 2021 году. В период обучения Мамашев проходил стажировку в клубе НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз», а также занимался развитием и продвижением IT-системы спортивной аналитики ICEBERG.

За время игровой карьеры хоккеист выступал за ЦСКА, «Крылья Советов», «Динамо» (все – Москва), «Металлург» (Магнитогорск), «Трактор» (Челябинск), «Сибирь» (Новосибирск), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Сочи», «Нефтехимик» (Нижнекамск) и «Адмирал» (гВладивосток).

Предыдущий спортивный директор Андрей Зюзин войдет в тренерский штаб клуба.

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