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Гудроу – о шайбе Коулмана в падении: он забил важнейший гол, в котором команда нуждалась

Гудроу – о шайбе Коулмана в падении: он забил важнейший гол, в котором команда нуждалась
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Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Баркли Гудроу поделился мнением о заброшенной шайбе Блейка Коулмана во втором финальном матче Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (3:1, 2-0).

«Гол Блейка? Знал, что время периода уже на исходе, и слышал, как вся скамейка кричала, что надо бросать по воротам. Я видел, что Блейк катит на ворота, и подумал, что если отдам ему пас, у него будет больше шансов забить, чем у меня прямым броском с той позиции, в которой я находился. Я так и сделал. К счастью, времени хватило. Он забил важнейший гол, в котором команда отчаянно нуждалась в это время матча. У Блейка есть сноровка для подобного рода бросков», — сказал Гудроу на пресс-конференции.

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Третья финальная встреча состоится в Монреале на стадионе «Белл-центр» в ночь на субботу, 3 июля. Начало – 3:00 мск. Ранее сообщалось, что местные власти не удовлетворили просьбу «Канадиенс» об увеличении квоты зрителей.

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