Форвард «Монреаля» – о шайбе Коулмана: не знал, хватит ли у них времени на атаку

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Филлип Дано поделился мнением о заброшенной шайбе форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Блейка Коулмана за секунду до конца второго периода второго финального матча Кубка Стэнли (1:3, 0-2).

«Эти ребята играют дисциплинировано, умеют разрушать атаки в средней зоне. В этом случае они организовали отбор и сразу сделали всё, чтобы взять ситуацию под свой контроль. Я не знал, хватит ли у них времени на атаку», – цитирует Дано официальный сайт НХЛ на русском языке.

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Таким образом, серия переезжает в Монреаль при счёте 2-0 в пользу «Тампы». Третья игра состоится на стадионе «Белл-центр» в ночь на субботу, 3 июля. Начало – 3:00 мск.