Коулман: не думаю, что кто-то изначально планирует забить в прыжке

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Блейк Колуман рассказал, что эпизод с голом в падении во втором финальном матче Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (3:1, 2-0) обязательно запомнит.

«Чистый рефлекс. Я знал, что защитник догоняет меня и постарался опередить его в борьбе за шайбу. Не думаю, что кто-то изначально планирует забить гол в прыжке. Но в тот момент другого выбора не было. Гуди отдал отличный и очень точный пас.

Всё, что связано с финалом Кубка Стэнли, запоминается на всю жизнь. Так что этот эпизод мы обязательно запомним», – цитирует Коулмана официальный сайт НХЛ на русском языке.

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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся второй матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своём льду «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой хозяев льда – 3:1, благодаря которой им удалось увеличить преимущество в серии – 2-0.

Счёт в матче был открыт в середине второго периода нападающим «Тампы» Энтони Чирелли, однако уже спустя четыре минуты хоккеисты «Монреаля» усилиями Ника Судзуки восстановили паритет. Вновь выйти вперёд игрокам «Лайтнинг» удалось за 0,3 секунды до конца второго игрового отрезка – отличился Блейк Коулман. К концу третьего периода Ондржей Палат увеличил преимущество «Тампы» и установил окончательный счёт встречи.



Таким образом, серия переезжает в Монреаль при счёте 2-0 в пользу «Тампы». Третья игра состоится на стадионе «Белл-центр» в ночь на субботу, 3 июля. Начало – 3:00 мск.