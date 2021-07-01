Тренер чемпиона Чехии: Нестрашил покажет, что он лучший игрок в команде
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Главный тренер «Тршинеца» Вацлав Вараня, прокомментировал переход форварда Андрей Нестрашил из магнитогорского «Металлурга».
«Я очень рад, что Андрей решил продолжить хоккейную карьеру в нашем клубе, в Оцеларжи. Я считаю, что он отлично впишется в нашу команду и будет постоянно улучшать себя и своих товарищей по команде. И это покажет, что он лучший игрок в нашей команде», – цитирует специалиста официальный сайт клуба.
Напомним, что по итогам прошлого сезона «Тршинец» стал чемпионом чешской Экстралиги.
В прошедшем чемпионате КХЛ форвард сыграл 54 матча в регулярном сезоне и набрал 23 очка: забросил 11 шайб и отдал 12 результативных передач. В плей-офф на счету игрока четыре очка (2+2) в 12 встречах.
Новость по темеАндрей Нестрашил продолжит карьеру в Чехии
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