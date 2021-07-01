Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Киллорн отправится с «Тампой» на выездные матчи финала Кубка Стэнли

Киллорн отправится с «Тампой» на выездные матчи финала Кубка Стэнли
Комментарии

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Алекс Киллорн может принять участие в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Монреалем».

Форвард отправится вместе с клубом на два выездных матча, цитирует главного тренера «Лайтнинг» Джона Купера в «Твиттере» Фридман. Однако наставник не сообщил информации, сможет ли Киллорн сыграть во встрече.

Напомним, 31-летний канадский нападающий пропустил второй матч серии из-за травмы. В первой игре Киллорн заблокировал бросок защитника Джеффа Петри, после чего повредил голеностоп.

В текущем розыгрыше плей-офф Киллорн провёл 19 матчей, в которых набрал 17 (8+9) результативных баллов при показателе полезности «-1».

Третий матч состоится в субботу, 3 июля. Начало — в 3:00 мск.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021