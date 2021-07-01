Кофилд: Василевский — особенный вратарь. Но в какой-то момент, я уверен, мы пробьём его

Нападающий «Монреаля» Коул Кофилд поделился мнением о финальной серии Кубка Стэнли с «Тампой» (0-2).



«В нашей раздевалке нет паники. Мы уже бывали в подобной ситуации ранее, и у нас есть отличное руководство и тренерский штаб, которые не дадут нам упасть духом, и я думаю, что именно так мы и будем двигаться дальше.



Мы должны придерживаться того, что работало раньше, принимать правильные решения, контролировать матчи. Закрывать обзор голкиперу соперников, активно отбирать шайбы, развивать быстрые атаки.



Очевидно, что Василевский — действительно особенный вратарь и тот, кто сейчас очень популярен. Нам нужно продолжать искать способы пробивать его, и я уверен, что в какой-то момент мы это сделаем», — приводит слова Кофилда официальный сайт НХЛ.

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