Юрзинов-ст.: нужно признаться самим себе, что мы растеряли наши тренерские традиции

Заслуженный тренер России Владимир Юрзинов-старший поделился мнением о российской и канадской тренерских школах.



«Отдать власть североамериканскому тренеру? Знаете, такие прожекты возвращают меня на 30 лет назад, когда эти же люди с таким же огнём в глазах, по сути, разрушали в России тренерскую профессию. Тогда они говорили, что система, при которой в хоккее всё определяет тренер, — в частности, Виктор Васильевич Тихонов, является устаревшей и надо брать пример с НХЛ, где главная роль — у генерального менеджера. Именно в те годы пошёл удар по нашей профессии, где-то была потеряна и школа.



Теперь нам предлагают вернуться в те времена и впасть в другую крайность — отдать всё на откуп тренеру, причём североамериканскому. Предложение проводить чемпионаты мира раз в четыре года — из той же оперы. На мой взгляд, это приведёт к ещё одному хоккейному кризису — и к новой потере позиций.



Иностранный тренер никогда не возглавит сборную России? Для нас самое главное — избежать шараханий и революций, идти планово и поступательно. Нужно развивать свою тренерскую школу. И давайте признаемся сами себе, что мы растеряли свои традиции, когда наши тренеры работали практически во всех хоккейных странах Европы. Сегодня там востребованы канадцы, финны, шведы, но никак не россияне — и это не случайность, а тенденция. Которую нужно принимать — и внимательно анализировать.



Теперь — о канадских тренерах. 30 лет назад в НХЛ они не играли главную роль, их тасовали как перчатки, за исключением двух-трёх фамилий. В последнее время там всё наоборот — клубы НХЛ строятся вокруг тренеров, их роль становится определяющей, а их зарплаты выходят на уровень игроков. И здесь надо передать привет тем людям, которые в своё время ругали за старомодность того же Виктора Васильевича Тихонова. Оказалось, он не отставал от времени, а опережал его…



Надо признать, резервов у нашей школы очень много. В этих оборонительных «один — четыре», которые мы часто видим в клубах, теряем свой комбинационный стиль. Но при этом не находим его в силовом давлении, в игре под воротами, при выводе шайбы на «пятачок», в чём преуспела не только канадская тренерская школа, но и финская.



Канадский тренер в сборной России? А почему бы и нет? Например, в роли ассистента, ответственного за игру на «пятачке», силовое давление и так далее. Ко всему нужно подходить без штампов и истерик, не бояться учиться», — приводит слова Юрзинова Russia-Hockey.